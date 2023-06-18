شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2250 جنيها للجرام بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2250 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية وذلك مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر وتوقف التداول على المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2571 جنيها.

عيار 21 يسجل 2250 جنيه.

عيار 18 يسجل 1929 جنيها.

الجنيه الذهب 18000 جنيه.

ومع حدوث طلب مرتفع على الذهب مؤخراً وتحرك الأسعار لمستويات قياسية، لجأت الشركات إلى إنتاج أوزان من السبائك والأطقم الذهب تكون في متناول المواطن، حيث طرحت بعض الشركات – نتحفظ على ذكر اسمها – سبائك أوزان تبدأ من جرام ثم 2.5 جرام، كما ظهرت إحدى الشركات لتعلن عن طرح سبيكة ذهب وزن ربع جرام لكن الموضوع لم يككل بالنجاح.

وترتفع أوزان السبائك الذهب والتي تبدأ بالترتيب من 1 جرام وصولاً إلى 1000 جرام، وتتراوح المصنعية بين 25 إلى 75 جنيها في كل جرام، وتختلف مصنعية السبائك من شركة إلى أخرى وهناك قاعدة شهيرة بشأن مصنعية السبائك، وهي كلما حدث ارتفاع في وزن السبيكة فإن المصنعية تنخفض والعكس صحيح.

وفيما يتعلق بحركة الأسعار، سيطر التراجع على أسعار الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي، ولكن التحركات اتسمت بالهدوء والانخفاض التدريجي للأسعار، وذلك في ظل تذبذب حركة الذهب عالمياً بالإضافة إلى استقرار في الأوضاع المحلية ساعدت على تراجع الطلب على الذهب وبالتالي انعكس على ضعف الأسعار.