شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير: جددنا اعتماد مليار دولار لأربعة بنوك مصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير قطاع العملاء بدول شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسم بنك" حافظ بن عافية، إن البنك وافق قبل أسبوعين على تجديد تمويلات بنحو مليار دولار لأربعة بنوك مصرية بهدف تمويل التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح بن عافية - في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية الثلاثين للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد التي انطلقت اليوم في أكرا عاصمة غانا - أن البنوك الأربعة التي استفادت بتجديد التمويلات هي الأهلي ومصر والمصرف المتحد، والعربي الإفريقي الدولي، وهي تعد إحدى التمويلات المقدمة من البنك لدعم التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأضاف أن البنك يخصص تمويلات سنوية لمصر لدعم قطاعات مختلفة منها الكهرباء والبترول والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والبنية التحتية باعتبارها من أكبر الدول المساهمة في رأسمال البنك.

وافتتح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" اجتماعاته السنوية الثلاثين لعام 2023 والتي تضم أيضا الاحتفال بالذكرى الـ 30 لإنشاء البنك، اليوم في أكرا بحضور عدد من ممثلي الوزراء المصريين، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم، وبحضور حوالي أربعة آلاف شخص، والعديد من مؤسسات التمويل الدولية والإفريقية.

ويناقش المتحدثون المشاركون في الاجتماعات دعم التجارة الإفريقية وتمويل التجارة وقضايا التنمية بما في ذلك تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وحضر الاجتماع أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك المصرية، وأسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وفلوري ليسر الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الشركات في إفريقيا، وكايود بيتان الرئيس التنفيذي لبنك الصناعة في نيجيريا، وهاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

وتتضمن بعض الموضوعات المدرجة للمناقشة شحذ الجهود على وجه السرعة لتطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبناء الرخاء للأفارقة: تحديات السلام والأمن، وما الذي تحتاجه إفريقيا لتغذي نفسها - التغلب على تحديات الأمن الغذائي من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا، وبناء الرخاء: الثقافة والأدب الإفريقي كأساس للنهضة الإفريقية، وتقديم الرؤية - وجهات نظر الشركات الكبرى؛ ومستقبل التكامل في إفريقيا.