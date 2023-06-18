شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الخدمات المالية" بنسبة 3.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.1%، أعقبه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 2.8%، 2.7%، على التوالي، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، وقفز قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي.

وزاد قطاعا العقارات، ومواد البناء بنسبة 0.9%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاعا الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهي خدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.3%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.175 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.72%، والعرب على 6.24%، واستحوذت المؤسسات على 15.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 22.8 مليون جنيه، 26.4 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، 886.5 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 18026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 21770 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 5280 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 5176 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة.