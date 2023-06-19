شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك تسجل استقرارا ملحوظا وانخفاض أسعار البلطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار السمك استقرارا ملحوظا في أسواق الجملة اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 68 جنيهًا 73 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 61 و 66 جنيها بتراجع 3 جنيهات تقريبًا ، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و 60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و 200 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 105جنيه، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 110 جنيهات، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيه، والمكرونة السويسى من 62 إلى 110 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 170 إلى 265 جنيها السبيط 140 إلى 280 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو 380 إلى 480 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 270 إلي 370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ 160 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 160 جنيها.