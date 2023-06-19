شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 18074 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 21835 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 7573 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3585 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 5313 نقطة.