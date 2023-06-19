شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 1.2مليار جنيه خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 18105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3324 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 21913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 7582 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 3594 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 5326 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 5281 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وأوراسكوم المالية القابضة، حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3، والعبوات الطبية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 471.8 ألف سهم، 254.6 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وجي بي كوربوريشن، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 76.5 الف سهم، 50 ألف سهم، 10.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، 4.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 65.7 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 403.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 4068 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومستشفى النزهة الدولي عدد 300 ألف سهم، 105 آلاف سهم، 214 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-رواد، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 6489 سهم، 12.9 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر قالت شركة حديد عز، إنه لم تتقدم بعرض للاستحواذ على أي حصص إضافية بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بخلاف ما سبق الإعلان عنه.

في سياق منفصل قال البنك التجاري الدولي (مصر)، إن الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحت شركة التجاري الدولي للتمويل (وهي شركة تابعة للبنك) ترخيص مزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم، وأنها في مرحلة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة للبدء الفعلي لمزاولة النشاط.