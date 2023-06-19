شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى اجتماع مجلس "الأيوسكو" لبحث التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، في فعاليات الاجتماع السنوي الـ 48 للمنظمة الدولية والذي يعقد هذا العام تحت شعار "تصور الأفق المقبل: طريقة نحو مستقبل متصل بأسواق رأس المال" وتستضيفه هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) بمدينة بانكوك.

وقال الدكتور محمد فريد، إن اجتماع هذا العام تناول تبادل الخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالميًا من منظور التنمية والرقابة وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي، وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.

أضاف "فريد"، أن مصادقةIOSCO المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال على المعايير الصادرة من ISSB مجلس معايير الاستدامة الدولية، فإن توفير الإمكانات اللازمة لبناء القدرات في الأسواق الناشئة له أهمية قصوى، وهو ما يتطلب توفير ترجمة للمعايير بمجرد إصدارها، مؤكدا أن التنفيذ والتطبيق العملي لا يقل أهمية عن إصدار المعايير.

تعد منظمة الأيوسكو هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضو، ويعد هذا الاجتماع الثاني على التوالي الذي يعقد بحضور فعلي وليس افتراضي.

وشهد الفعاليات أربع ورش عمل متخصصة لمناقشة قضايا منها الاستقرار المالي والتمويل المستدام والأصول المشفرة وتطوير القدرات، حيث استعرض الفريق المعني بقضية التمويل المستدام ما تم بشأن خارطة الطريق التنظيمية المستقبلية والتحديات التي تعيق اعتماد وتنفيذ معايير إعداد تقارير استدامة الشركات، وكذا التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة في مجال التمويل المستدام مثل موضوع التغير المناخي، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر وكيفية إشراك الجميع في ذلك، وجهود المنظمة في برامج بناء القدرات.

أكد "فريد"، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدورية للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO كونها منصة دولية رفيعة المستوي للجهات الرقابية تتيح العديد من الفرص لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين كافة الأسواق المتقدمة والناشئة مما يعزز من نقل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير من جميع أنحاء العالم، والتعرف على آليات تطوير الأطر الرقابية للحد من المخاطر المستحدثة التي تواجه المستثمرين.

أضاف "فريد"، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة المشروعات المستقبلية للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية IOSCO وذلك في ضوء الأولويات التي حددها مجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى التطورات والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المالية وكذلك آخر التطورات المتعلقة بتقنيات الخدمات المالية التي يقدمها منظمو الأسواق المالية للمؤسسات والشركات المالية الخاضعة لاختصاصهم، بما يعزز من الدور الذي تقوم به أسواق رأس المال في دعم جهود التنمية الاقتصادية في المجتمعات لما توفره من حلول متنوعة استثمارية وتمويلية للشركات للتمويل والنمو وخلق الوظائف مع مراعاة كافة الأبعاد المرتبطة بأنشطة الاستدامة والحوكمة والبيئة واعداد التقارير المرتبطة بذلك وفق المعايير الدولية.