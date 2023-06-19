شكرا لقرائتكم خبر عن 11.2مليار م3 إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأثنين النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2021/2022.

وكان من أهم مؤشراتها بلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 11.2مليـار م3 عـام 2021/2022، مقابـل 11 مليار م3 عـام 2020/2021.

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1115محطـة بكمية انتاج قدرها 9.9 مليـار م3 عام 2021/2022.

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من الميـاه الإرتوازية 1584 محطـة بكــمية انتـاج قــدرها مليار م3 عام 2021/2022 ، وبلغ إجمالى عدد محطـات المياه النقية المنتجة من ميـاه الآبار 38 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.04مليار م3 عـام 2021/2022 .

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 54 محطة بكمية انتاج قدرها 0.2 مليار م3 عام 2021/2022 .

بلغ إجمالى كمية الميـاه النقية المستهلكة 8.8 مليار م3 عــام 2021/2022 مقابل 8.5 مليار م3 عـام 2020/2021، وبلــغ متوسط نصيــب الفرد من الميـاه النقيـة المنتجــة 106.9 م3عـام 2021/2022 مقـابل 106.8م3 عـام 2020/2021 .

وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقيـة المستهلكـة 83.9 م3عام 2021/2022 مقـابل 82.6 م3 عـام 2020/2021، وبلغـت نسبة الفاقـد مـن الميـاه 26.5٪ عــام 2021/2022 مقابـل 27.9٪ عـام 2020/2021 بنسبة انخفـاض قدرها 5٪ .

وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 99.2٪، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس 95.9٪ عـام 2021/2022، وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيـع للشركات التابعة للشـركة القــابضة 97.1٪ بينما بلغت 96.3٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2021/2022.

وبلغ إجمالى عدد محطـات الصرف الصـحى المعالج 484 محطة عام 2021/2022 مقابـل 475محطة عـام 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9٪.

وبلـغ اجمالى كمـية الصرف المعالج 5.23 مليار م3 عام 2021/2022.