شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى الفقى: تصريحات الرئيس السيسى تسببت فى تراجع الدولار بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم إجراء المزيد من خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تسببت في تراجع الدولار بقيمة 1.5-2 جنيه في السوق السوداء؛ لأن تأكيد الدولة بعدم مضيها في مزيد من خفض الجنيه أمام الدولار، تسبب في عدم الاحتفاظ به لتوقعات المتعاملين في هذا السوق بعدم زيادة سعر "الأخضر" مجددًا.

وتوقع "الفقي"، خلال استضافته باجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عدم استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن أزمة نقص الدولار مشكلة عالمية وليست محلية فقط، وأسبابها متعددة منها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي زادت من وطأ الأزمة.

وفي سياق متصل قال فخري الفقي، إن شركة المصريين بالخارج ستعمل على جمع مليار دولار لضخها في استثمارات بالسوق المحلي، متمنيًا أن تنجح الشركة في شراء المصرف المتحد أو حصة 20% ببنك الإسكندرية.

ومن جانبه قال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هناك لقاء مرتقب خلال أيام بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء جمعية مستثمري طابا ونويبع، لمناقشة مشكلات السياحة بالمنطقة.