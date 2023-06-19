شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار هشام بدوى: مصر تدعم التحول للاقتصاد الأزرق وتقنين الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت مدينة جوا الهندية قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية بمجموعة العشرين، ويأتي انعقاد هذه القمة في سياق رئاسة الهند المؤتمر الدولي العام لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في دورته هذا العام.

وكانت مصر قد تلقت دعوة رسمية من الجهاز الأعلى للرقابة المالية بالهند للمشاركة في أعمال هذه القمة، والتي شاركت فيها – استجابة لهذه الدعوة – بوفد رفيع المستوى ترأسه المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتركزت نقاشات القمة، خلال جلساتها العامة، حول فرص تعزيز الاقتصاد الأزرق بوصفه نظامًا اقتصاديًا يشمل مجموعة من السياسات والخطط التشغيلية التي تهدف إلى الحفاظ على بيئة المياه العذبة والبحرية ودعم سبل العيش والتنمية المستدامة في المجتمعات الساحلية ومكافحة التلوث البحري والتصدي لأسباب فقدان التنوع والتوازن البيولوجي والتغير المناخي وأيضًا مكافحة الصيد الجائر.

كما ناقشت القمة دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في تدقيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحدياته خاصة فيما يتصل بتحقيق الامتثال القانوني والمساءلة وتحسين القيم الإنسانية الإيجابية.

وفي بيانه العام أمام القمة استعرض المستشار هشام بدوي، بعض الجهود المصرية المبذولة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل تحقيق التحول العادل للاقتصاد الأزرق وإقامة شراكات حقيقية بين الدولة وغيرها من الأطراف الفاعلة، ودعم المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ وتنفيذ برامج التحكم في التلوث الصناعي وإعادة استخدام المياه وتحسين نظم الري، وذلك من خلال إطار شامل للتعامل مع المتغيرات البيئية وفقًا للاتفاقيات والتعهدات الدولية وتوصيات المؤتمر العالمي للمناخ COP 27 الذي انعقد مؤخرًا برئاسة مصر، وفي مجال الذكاء الاصطناعي المسئول أشار المستشار هشام بدوي، إلى إطلاق مصر في يوليو 2021 المنصة المصرية للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية في ذات الشأن وأخيرًا تم إطلاق الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسئول في فبراير 2023.

وعلى هامش أعمال القمة أجرى المستشار هشام بدوي، العديد من اللقاءات الثنائية المكثفة، حيث تناول في لقائه برئيس غرفة الحسابات بروسيا الاتحادية سبل الاستفادة من البرامج التدريبية بجامعة الانتوساي الرقمية وهي المنصة التي أطلقتها روسيا حال رئاستها منظمة الانتوساي.

كما بحث في لقائه برئيسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية في اسبانيا سبل دعم وتنسيق العمل في العديد من اللجان ومجموعات العمل الدولية التي يتقاسم الجهازان المصري والاسباني العمل المشترك فيها، وقد اثنت رئيسة الجهاز الاسباني على المقترحات المصرية للتعاون في هذا الشأن بوصفها نموذجًا يحتذى في العلاقات الدولية بين أجهزة الرقابة المالية.

وفي لقائه برئيسة الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المغربية تم تنسيق العمل المصري المغربي المشترك في خصوص تعديل لائحة مجلس مراجعي الاتحاد الافريقي في إطار الاهتمام المشترك بين البلدين نحو اصلاح المسار المؤسسي والمالي لمفوضية الاتحاد الافريقي.

كما عقد المستشار هشام بدوي، لقاءات ثنائية برؤساء أجهزة الرقابة المالية بإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبرازيل وتركيا والهند، استعرض خلالها القضايا المهنية الرقابية محل الاهتمام المشترك ودعا رؤساء هذه الأجهزة لدعم الترشح المصري لمراجعة حسابات اليونيدو ومنظمة السياحة العالمية حيث لاقت دعوته ترحيبًا واسع النطاق.