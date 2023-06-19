بعد تصريحات الرئيس السيسي.. مسئول يتحدث عن انخفاض الدولار 4 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يقف على قواعد صلبة، مشيرا إلى أن أزمة الدولار ونقص النقد الأجنبي هي مشكلة عالمية وليست مصرية فقط، حيث تسببت فيها عوامل متعددة منها: وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الأزمة اشتعالاً.

وقال الفقي، في محاضرة نظمها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، إن أزمة الدولار والنقد الأجنبي لن تستمر وستنتهي، خاصة وأن التأكيد جاء من الدولة بأنه لا مزيد من تعويم الجنيه، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الاثنين.

وأشار الفقي إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، في الإسكندرية، "أسهمت في انخفاض الدولار في السوق الموازية بين 2.5 جنيه و4 جنيهات"، وفقا لقوله.

وكان الرئيس السيسي قد صرح خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام، بأن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا".

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "من لديه دولارات يجب ألا يحتفظ بها، لأن السعر لن يزداد مجددا، رغم وجود السوق السوداء، ولا يمكن للمركزي تحمل المزيد، لأن المركزي يرفض تماماً التضخم وهو تحدٍ بالنسبة له".

ووفقا لموقع "مصراوي"، كان سعر الدولار في السوق الموازية مستقرا حتى نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى بين 39 جنيها و40.5 جنيه.

وأوضح الفقي أن تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة مطمئنةٌ للمواطن، وفيها رسائل لصندوق النقد الدولي، حيث أكد الرئيس أنه لا يمكن عمل تعويم آخر للجنيه، أو تغيير للفائدة، لأن المواطن لن يتحمل مزيداً من الغلاء، وهذ أمن قومي لا تهاون فيه.

وكشف عن قيام وزيرة الهجرة بعد تواصله معها، بحث المصريين في الخارج على التدخل، وتم طرح مبادرة لجمع مليار دولار، لضخها في السوق المصري.

وأشار الدكتور فخري الفقي إلى اتفاق مصر مع البنك الدولي على حصة للدعم، واللجوء للبنوك التي اشتركت مصر في تأسيسها، ولها حصص فيها، ومنها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهي مؤشرات على بداية تراجع أزمة الدولار.