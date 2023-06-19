شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى عالمى لهيئة قناة السويس وتواصل تراجع أسعار الذهب محليا وعالميا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الهامة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365، منها أعلنت هيئة قناة السويس، عن عقد مؤتمر صحفي بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وذلك بعد غد الأربعاء، بمحافظة السويس، وقالت هيئة قناة السويس، إن فعاليات المؤتمر تتضمن عرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي واستقبال تساؤلات الصحفيين، على أن يعقب ذلك تنظيم جولة لتفقد تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي.

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة، يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.

من جانب اخر أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن 30 يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية فى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة «دون احتساب غرامات تأخير»، والقسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة».

من جانبه شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدى المرحلة التاسعة بين شركتى غازتك وكارجاس وجهاز المشروعات والذى يستهدف تحويل 8500 سيارة للعمل بالغاز لكل شركة بقيمة 100 مليون جنيه لكل منهما.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا للمرة الثالثة فى مستهل تعاملات الأسبوع وذلك علي خلفية تراجع كبير في الطلب على الذهب وزيادة المعروض من العائدين من الخارج، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2200 جنيه.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها .

الجنيه الذهب 17600 جنيه.