شكرا لقرائتكم خبر عن 5.1 مليون سيارة ملاكى مرخصة فى مصر بنهاية ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت السيارات على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الممنوحة للمركبات في نهاية ديسمبر 2022، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة نحو 5.5 مليون سيارة بنسبة 54.9٪ من إجمالي المركبات.

وقالت نشرة المركبات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن العدد الأكبر كان للسيارات الخاصة "ملاكي"، حيـث بلغت 5.1 ملـيون سيارة بنسبة 93.8٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 328 ألف سيارة بنسبة 6٪ وأقلها سـيارات مؤقت بعدد 41 سيارة.

وأضافت النشرة أن إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة بلغ 173.9 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في نهاية ديسمبر الماضي، وجاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولى بعدد 79.8 ألف أتوبيس بنسبة 45.9٪ من إجمالى عدد الأتوبيسات والأتوبيس العام في المرتبة الأخيرة بعدد 13.8 ألف أتوبيس بنسبة 7.9٪ من إجمالي الأتوبيسات.

وإجمالا سجل إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية نحو 9.9 مليون مركبة في ديسمبر الماضى، مقابل 10.9 مليون مركبة في ديسمبر 2021 بنسبة تراجع بلغت 8.9٪.