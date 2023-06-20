البنك المركزي يكشف عن التصميم النهائي لعملة الـ 20 جنيه البلاستيكية الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف البنك المركزي المصري عن التصميم النهائي لعملة الـ 20 جنيها البلاستيكية الجديدة، المقرر طرحها خلال أيام في السوق المصرفي، حيث سيتم تداولها لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت العملة الجديدة توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، كما سيراعي التصميم أن تكون بطريقة برايل لذوي الهمم.

والـ20 جنيها الجديدة مطبوعة على مادة البوليمر مثل 10 جنيهات البولميرية، وتتميز تلك المادة البلاستيكية بمقاومتها العالية للاتساخ والرطوبة، وعدم تأثرها بالمياه؛ لتكون بذلك أكثر تحملًا لظروف التداول، وفقًا لتقرير استعرضه برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون".

وتتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة والسُمك الأقل وطول العمر الافتراضي لها والذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، كما أنها يصعب تزييفها أو التلاعب بها.

وتضمن شكل الـ 20 جنيها البلاستيكة الجديدة تغييرا طفيفا عن مثيلتها التي تم عرض تصميمها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تخفيف حدة الألوان التي اعترض عليها المواطنون، والمتمثلة في علامة الهولوجرام وهي إحدى العلامات العالمية المائية المستخدمة لتأمين البنكنوت والوثائق ضد التزييف، والتي لا تحمل شكلا جماليا أو لها أية دلالات أخرى كما يعتقد البعض.

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1695317964237826