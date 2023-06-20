شكرا لقرائتكم خبر عن 162 مليون دولار واردات مصر من الذرة فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من الذرة بشكل ملحوظ في شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 162 مليون و927 ألف دولار، بينما كانت نحو 374 مليون و988 ألف دولار في شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 212 مليون و61 ألف دولار.

وجاءت واردات الذرة ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي تراجعت في نفس الفترة بشكل كبير، حيث بلغت قيمة الواردات من المواد الخام نحو 680 مليون و23 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل مليار و301 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 621 مليون و526 ألف دولار.

وفى نوفمبر الماضي، سجلت الواردات المصرية من الذرة تراجعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها نحو 172 مليون و944 ألف دولار، متراجعة من 185 مليون و680 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 12 مليون و736 ألف دولار، وفى سبتمبر سجلت الواردات المصرية من الذرة نحو 210 ملايين و456 ألف دولار، متراجعة من 246 مليونا و578 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 36 مليونا و122 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس 2023، مقابل 3.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 49.6 ٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمة الصادرات بنسبـة 34.6٪، حيث بلغت 3.75 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقابل 5.72 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 67.9٪، أسمدة بنسبة 54.0٪، ملابس جاهزة بنسبــة 25.3%، البترول الخام 50.5٪ .