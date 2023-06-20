شكرا لقرائتكم خبر عن دلتا كابيتال تتوج مسيرتها بجائزة أفضل مطور عقاري في الدلتا بتكريم "مصر للأفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قمة "مصر للأفضل" في دورتها الثامنة، تكريم شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري، بمنحها جائزة الإنجاز كونها أفضل مطور عقاري في منطقة الدلتا.

ارتقاء بالمنظومة العقارية

جاء التكريم لتبني شركة دلتا كابيتال أفضل الممارسات العقارية والمبادرات المبدعة والمبتكرة في هذا المجال، بما انعكس على تعزيز المنافسة الإيجابية والإرتقاء بمنظومة القطاع العقاري في مصر.

وسلم الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الجائزة إلى المهندس عبد الهادي عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري، وذلك ضمن فعاليات قمة مصر للأفضل 2023، التي انعقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وتنظيمها مجلة “أموال الغد” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS.

وفيما يلي نستعرض مسيرة شركة دلتا كابيتال:

مسيرة كبيرة:

تأسست شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري سنة ٢٠١٥ بمجلس إدارة من مستثمرين مصريين بهدف تنفيذ مشروعات ساحلية استثنائية في الدلتا علي البحر الأبيض المتوسط.

وتسعى الشركة في مشروعاتها لتقديم كل ما هو مستحدث من حيث التصميمات العصرية وتنوع المنتجات المطروحة ما بين شاليهات ووحدات سكنية وفيلات منفصلة وصولًا إلى "سكاي روف"، كما تقدم الوحدات بالخدمات الفندقية وذلك بهدف أن تجمع المشروعات بين مستويات الرفاهية والفخامة.

سبق في المشروعات

كما كانت دلتا كابيتال أول شركة تنفذ فكرة LUXURY BEACH CLUB والذي يضم مجموعة مطاعم على البحر ومسرح لعمل الحفلات الصيفية واستضاف عدد من نجوم الغناء، كما كان للشركة السبق أيضًا في إقامة أطول ممشى تجاري على واجهة المشروع، هذا بالإضافة إلى حمامات السباحة المنتشرة والمسطحات الخضراء، ومدينة الألعاب التي توفر للأسرة تجربة ممتعة وفريدة.

كذلك نفذت الشركة العديد من المشروعات الكبرى في الدلتا منها مشروع مارينا دلتا ومارينا دلتا لاجونز و بلو بيتش.

استراتيجية كبرى:

كذلك تعمل دلتا كابيتال على استراتيجية كبرى تهدف إلى تغيير شكل المنطقة بالكامل وهي رؤى سباقة ومختلفة نفذتها الشركة وتعمل عليها بجد للوصول إلى مستوى راقي ومختلف من الخدمات التي تقدمها.

رقم ١ في الدلتا

وتعد الآن شركة دلتا كابيتال هي رقم ١ في منطقة الدلتا من حيث قاعدة العملاء التي تتعدي الـ ١٠ آلاف عميل من مناطق مختلفة مثل محافظة المنصورة وكفر الشيخ والمحلة الكبرى وطنطا ودمياط، كما تؤكد كذلك المبيعات المحققة بمشروعات الشركة الحالية مارينا دلتا ومارينا دلتا لاجونز وبلو بيتش -الذي يقع على البحر مباشرة- أن الشركة نجحت في أن تكون بصدارة شركات التطوير العقاري بالمنطقة.