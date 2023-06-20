شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة العالمية: هولندا تساهم بمليون يورو لدعم تمويل مشروع مصايد الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن تقديريها العميق لهولندا لمساهمتها في آلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية، لافتة أن هولندا هي دولة رائدة معروفة في السياسة البيئية وإدارة المياه.

كما أن دعمها لتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصايد الأسماك، من خلال مساهمتها في الصندوق، يؤكد التزامها بالاستدامة، حيث تتطلع المنظمة إلى مزيد من التعاون مع هولندا والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لمحيطاتنا ومصايدنا السمكية ".

وبحسب الموقع الرسمى للمنظمة فإن هولندا تساهم بمليون يورو لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية، لمساعدة الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا في تنفيذ اتفاقية دعم مصايد الأسماك، حيث قدم السفير بول بيكرس المساهمة إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا .

من جانبه قال السفير بيكرز: "إن ضبط الدعم الضار لمصايد الأسماك هو عنصر مهم في جهودنا للحفاظ على مخزون سمكي صحي. وتعتبر اتفاقية دعم مصايد الأسماك التي تم التوصل إليها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك. بمساهمة هولندا البالغة مليون يورو ، نهدف إلى دعم التصديق السريع على الاتفاقية وتنفيذها، والإبرام السريع لاتفاقية شاملة ثانية ".

يتزامن تقديم تبرع هولندا مع الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية دعم مصايد الأسماك ، التي تم اعتمادها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر (MC12) في 17 يونيو 2022.

نظرًا لأن الاتفاقية الجديدة بشأن دعم مصايد الأسماك ستشمل تعديلات وتحسينات على الأطر التشريعية والإدارية لأعضاء منظمة التجارة العالمية، ومتطلبات الشفافية والإخطار، وسياسات وممارسات إدارة مصايد الأسماك، تنص المادة 7 من الاتفاقية على إنشاء آلية تمويل لتوفير التقنية المستهدفة. المساعدة وبناء القدرات لمساعدة أعضاء البلدان النامية والأقل نمواً في التنفيذ.

يتم تشغيل الصندوق من قبل منظمة التجارة العالمية مع المنظمات الشريكة ، وهي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، ومجموعة البنك الدولي ، والتي تجلب الخبرات ذات الصلة وتسمح لمنظمة التجارة العالمية بالاستفادة من خبرتها الخاصة.