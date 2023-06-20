شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع مستهل تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 2180 جنيها والان مع تفاصيل الخبر



أسعار الذهب الآن في مصر: القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات وذلك علي خلفية تراجع كبير في الطلب على الذهب وزيادة المعروض من العائدين من الخارج، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2180 جنيها .أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 2491 جنيها. عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1869 جنيها .

الجنيه الذهب 17440 جنيها عيار 21 يسجل 2180 جنيها.عيار 18 يسجل 1869 جنيها .الجنيه الذهب 17440 جنيها

انخفاض الذهب

الضعف الحالي في أسعار الذهب يأتي بسبب تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية قبل عيد الأضحى، بالإضافة إلى انتظار المشاركين في الأسواق لمزيد من الهبوط في الأسعار قبل العودة إلى الشراء، وفق تحليل جولد بيليون وساعدت عدة العوامل أسعار الذهب على الهبوط خلال الفترة الماضية كان أهمها تذبذب وضعف السعر العالمي بالإضافة إلى المبادرات لتهدئة الطلب على المعدن النفيس وعلى رأسها مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي بينت دخول حوالي 192 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة التي تستمر 6 أشهر.

التسعير المحلي للذهب توافق إلى حد ما مع السعر العالمي وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب المحلي، بالإضافة إلى تراجع السيولة لدى المواطنين بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% والتي استوعب سوق الذهب جزء كبير منها.

أيضاً إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب ساهم على جذب شريحة كبيرة للاستثمار في الذهب دون امتلاكه، وهو ما قلل من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

أيضاً أحد أهم العوامل التي ساهم في استقرار أسواق الذهب وتراجع الأسعار كان استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى الآن في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وعدم تخفيضه من جديد وهو ما ساهم في استقرار السوق بشكل كبير ودفع أسعار الذهب إلى التراجع.