شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 20% زيادة فى صادرات القطاع خلال مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع فى شهر مايو 2023 بنسبة 20% حيث بلغت 360 مليون دولار مقابل 299.7 مليون دولار فى مايو 2022.

وأشار التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال مايو2023 بالمقارنه بنفس الشهر عام 2022 هي، الكابلات بنسبة زيادة 78.7% ومكونات السيارات بارتفاع 13.2% والأجهزة المنزلية بنسبة 20.4% و الصناعات الكهربائية و الإلكترونية بزيادة 139.3% ووسائل النقل بارتفاع 73.5% وأخيراً الآلات والمعدات بزيادة 48.7% .

وكشف التقرير عن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها خلال مايو 2023، ففي أوروبا تصدرت المملكة المتحدة الدول المستوردة للمنتجات الهندسية المصرية تلتها تركيا ثم فرنسا و سلوفاكيا وألمانيا و هولندا و إيطاليا، وفي قارة آسيا جاءت المملكة العربية السعودية في المقدمة ثم الإمارات و العراق و لبنان و عمان وفي أفريقيا الجزائر وليبيا والمغرب و كينيا وكوت ديفوار.

وشهدت الصادرات الهندسية انخفاضاً طفيفاً للغاية فى الفترة من يناير و حتى مايو 2023 بالمقارنه بنفس الفترة لعام 2022 بنسبة هبوط 0.7% حيث بلغت 1.642 مليار دولار فى 2023 حتى مايو بالمقارنة ب 1.654 مليار دولار لنفس الفترة عام 2022.

وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية قد استعرض في حلقة نقاشية نظمها مشروع الابتكار بالقطاع الخاص الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أهم نتائج وتوصيات الدراسة التي تم إعدادها عن الموقف التنافسي لقطاع الصناعات الهندسية والبرامج والمبادرات التي يمكن تنفيذها لتنمية القطاع والارتقاء بصادراته مع وضع أولويات لهذه البرامج.

ويجهز المجلس التصديري للصناعات الهندسية النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show (EPS) وهي أكبر وأول بعثة مشتريين في قطاع الصناعات الكهربائية والتي يجرى تنظيمها بالتعاون مع التمثيل التجاري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبرعاية البنك الأهلي بمشاركة 25 شركة مصرية و حضور 30 إلي 35 مشتري دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن بعثة EPS ستركز على استقدام المشترين لمقابلة 25 شركة مصرية لعقد اجتماعات ثنائية وعمل زيارات ميدانية للمصانع المصرية المختلفة والمتخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية بغرض التوسع في أعمال هذا القطاع.

وقرر المجلس التصديري للصناعات الهندسية تشكيل فريق عمل لمتابعة التجهيزات لبعثة EPS وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، والتي سيجرى التنسيق لها مع كافة الجهات المعنية والتي تشهد قبول كبير في القطاع وحرص واضح من الشركات المصرية على التواجد مع البعثة خاصة أن الدول الأجنبية المشاركة تهتم بقطاع الصناعات الكهربائية.

وذكر المجلس التصديري أن بعثة «EPS» أحد أهم الفاعليات التي سينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بشكل مستدام في المستقبل بهدف مساعدة الشركات في قطاعات الصناعات الكهربائية، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت أن بعثة «EPS» ستكون الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم الصناعات الكهربائية بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.