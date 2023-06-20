شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: المناخ الاستثمارى الجاذب يحفز الشركات العالمية على التوسع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
واستعرض الوفد خلال اللقاء برنامجاً طموحاً لزيادة القيمة المضافة من عمليات الشركة فى مصر من خلال تحقيق أقصى استفادة من القرب الجغرافى بين الدولتين مصر والسعودية وتوفير خطوط أنابيب لنقل المقطرات والمصنعة من الصلب وفقاً لمواصفات المعهد الأمريكى للبترول، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع من قبل الشركة، وأشاروا إلى أن الشركة نجحت فى الفوز فى المناقصة الأخيرة لشركة بتروبل وتعمل حالياً فى توريد خطوط الأنابيب مع عدة شركات تابعة لقطاع البترول وقامت بتوريد حوالى 47 ألف طن من خطوط الأنابيب منذ عام 2018.
وحضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسب أشرف عبد الله مساعد الوزير للشئون المالية والإقتصادية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للانتاج.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز