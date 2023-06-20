LMD تدشن حجر الأساس لـ“W Residences Cairo” و"W Cairo " بمشروعها الواعد One Ninety بالقاهرة الجديدة

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“W Residences Cairo”

”W Cairo

One Ninety

القاهرة - سامية سيد - - من جديد LMDتؤكد علي ثقة عملائها بها وتضع حجر الأساس لـو"بمشروعتحت إدارة ماريوت العالمية

يومٌ بعد يوم تؤكد شركة LMD الرائدة في مجال التطوير العقاري علي جدارتها وإلتزامها كواحدة من أبرز الشركات العقارية في مصر التي استطاعت أن ترسم لنفسها مكانة مميزة بمصر وبالعديد من دول العالم، حيث قامت LMD بوضع حجر الأساس لكلٍا من منطقة “W Residences Cairo”، "W Cairo" أول منطقة سكنية فندقية بمصر وأفريقيا تدار بالكامل من قبل واحدة من أشهر العلامات التجارية الفندقية في العالم، وذلك في إشارة لبدء أعمال التنفيذ والإنشاءات بهما كجزء من مشروع شركةLMD الأكبر والأهم بالقاهرة الجديدة مشروع One Ninety متعدد الاستخدامات بموقعه الاستراتيجي المميز بأول شارع التسعين الجنوبي بالتقاطع مع الطريق الدائري، وفي حضور المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة LMD وعدد من السادة الصحفيين والإعلاميين قام المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD، والسيد شادي حسن نائب الرئيس لتطوير السكن فى الشرق الأوسط وأفريقيا لماريوت الدولية بوضع حجر الأساس.

تواصل شركة LMD كواحدة من أكبر الشركات العقارية توطيد مكانتها في مصر وبالعديد من دول العالم، وتسعى LMDإلى العمل بكامل طاقتها بكلًا من “W Residences Cairo”، "W Cairo" والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لهما، وذلك للبدء في تسليهما بعام 2026.

تعكس W Residences Cairo الصوة الحديثة للمناطق السكنية الفندقية التي تقدم للعالم نموذجًا متكاملًا للتطور والتقدم التي وصلت إليه المشروعات المصرية مما يمكنها من المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، تقام منطقة “W Residences Cairo” علي مساحة 120,000 متر مربع باستثمارات إجمالية تصل 14 مليار جنيه مصري، حيث رصدت شركة LMD 10 مليار جنيه لتطوير هذه المنطقة السكنية الفندقية والتي ستدار بالكامل من قبل شركة ماريوت الدولية، هذا وتضم W Residences Cairo عدد 300 وحدة تتنوع ما بين شقق فندقية وبنتهاوس، بتصميمات مبتكرة تقدم للمقيمين بها تجربة استثنائية تجمع ما بين الراحة والفخامة والاستقرار في آن واحد، فجميع وحدات “W Residences Cairo” تتمتع بإطلالة بانورامية على منتزه مترامي الأطراف من الحدائق والمساحات المفتوحة Urban Park بمشروع One Ninety.

يقام بالقرب من منطقة “W Residences Cairo” فندق W Cairo والذي يقام على مساحة بنائية 41,880 متر مربع، يشمل 400 غرفة وجناح فندقي ويوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة والمرافق التي تدار من قبل مجموعة من أفضل المتخصصين في هذا المجال بخبرة ماريوت الدولية، وسوف يوفر فندق W Cairo مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة والبرامج المبتكرة على مدار الساعة ليجسد بالفعل فلسفة فنادق W في العمل الجاد وتوفير كافة سبل الرفاهية والراحة لضيوفه.

في سياق ذلك، أعرب المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD عن سعادته بهذه الخطوة والتي تأتي كجزء من خطة جادة للشركة نحو المضي قدمًا بكافة أعمال الإنشاءات بمشروعاتها المختلفة قائلًا: "LMD حريصة كل الحرص على أن تقدم لعملائها كل ما هو جديد ومميز من مشروعات وخدمات، ومشروع One Ninety هو تطبيق عملي لهذا فنحن نسعى إلى أن يكون هذا المشروع مقصد لجميع الراغبين في الاستمتاع بكل لحطة من وقتهم من داخل وخارج مصر وأن يكون المشروع عنصر جذب حقيقي للعملاء المصريين والأجانب، فمنذ بداية المشروع ونحن نتعاون مع مجموعة من أبرز الشركات والعلامات التجارية لتقديم نموذج حقيقي للمجتمعات العمرانية المتكاملة، وها نحن اليوم نقوم بوضع لبنة جديدة بهذا المشروع الواعد من خلال وضع حجر الأساس لمنطقة تعد من أهم واكبر المناطق بمشروع One Ninety والتي تشمل "W Residences Cairo" و " W Cairo"، فنحن حريصون علي أن نقدم صورة مبتكرة للمناطق السكنية الفندقية التي تقدم لقاطنيها وزوارها خدمات عالية الجودة تحت إدارة واحدة من أشهر العلامات التجارية العالمية شركة ماريوت الدولية بشهرتها الواسعة كواحدة من افضل شركات الضيافة عالميًا، آملين أن تكون شركة LMD مساهمًا ومساندًا حقيقيًا في جهود الدولة لدعم ملف التصدير العقاري وخطتها لتشجيع السياحة واستهداف 30 مليون سائح في 2026 من خلال ما توفره شركتنا من مشروعات عقارية مختلفة."

من جانبه أكد السيد جايدف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لشؤون تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لماريوت الدولية على ثقته بشركة LMD كواحدة من الشركات الموثوق بها بالعالم العربي، وأن عملية التطوير ب “W Residences Cairo” و W Cairoمستمرة وأنه يتطلع إلى بدء عمليات التنفيذ بهما خلال العام الجاري 2023."

تهتم شركة LMD بجميع التفاصيل المقدمة في منطقة W Residences Cairo وفندق W Cairoبدءً من المخطط الرئيسي لهما والتصميمات ومراحل التنفيذ المختلفة لتتكامل بهما جميع عناصر الإبداع والإبتكار لضمان توفير منتج تتوافر به كل مقومات الرفاهية والفخامة والراحة والرقي بمكان واحد، تم وضع المخطط الرئيسي لهما من قبل شركة SOM ذات الخبرة العالمية بمجال التخطيط العمراني في حين قدمت كل من شركة Gensler و BJB التصميمات المعمارية والداخلية للمنطقة، وتتمتع جميع وحدات “W Residences Cairo” بخصوصية تامة ومداخل خاصة توفر انسيابية كبيرة في الدخول والخروج منها، هذا وتتكامل جميع عناصر الحياة العصرية المرفهة للمقيمين بمنطقة W Residences Cairo وW Cairo من خلال ما يوفره مشروع One Ninety من خدمات ومميزات عديدة بكافة أنحائه، هذا وتعد "LMS CONSTRUCTION" الشركة المتخصصة في مجال المقاولات والتشييد والبناء هي المقاول العام لمشروع One Ninety بالكامل، حيث تهدف LMD لتنفيذ كل جزء من المشروع بدقة عالية باستخدام أحدث الخامات والأدوات التكنولوجية لتكون المشروع بالكامل صورة مثالية للمشروعات العقارية العالمية."

من جديد LMD تؤكد علي ثقة عملائها بها وتضع حجر الأساس لـ “W Residences Cairo” و"”W Cairo بمشروع One Ninety تحت إدارة ماريوت العالمية



LMD تدشن حجر الأساس لـ“W Residences Cairo” وW Cairo (2)



LMD تدشن حجر الأساس لـ“W Residences Cairo” وW Cairo (3)