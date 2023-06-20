شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تنضم لاتفاقية لتبادل المعلومات بشأن جرائم التلاعب بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات توقيع مذكرة التفاهم المعززة متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO وذلك بصفته رئيسا للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC

قال الدكتور محمد فريد، إن مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO تعد أحد أدوات العمل المشترك عبر الحدود ومعترف بها كمعيار عالمي للتعاون في أسواق الأوراق المالية منذ إنشائها في عام 2002، كما أنها تعتبر منصة فعالة للحصول على المعلومات الحيوية وتقديم المساعدة المتبادلة واللازمة لمكافحة الاحتيال عبر الحدود وتأمين الامتثال للقوانين التي تطبقها الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.

وأضاف "فريد"، أنه بموجب هذه الاتفاقية يمكن للجهات الرقابية والأطراف الموقعة عليها أن تقدم طلب للحصول على المعلومات عندما تكون تلك الجهات الرقابية في طور التحقيق في أي من الجرائم التي يتم تنظيمها بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بكل جهة، مثل جرائم ومخالفات التعاملات الداخلية والتلاعب بالأسواق ، تحريف أو اخفاء المعلومات الجوهرية المتعلقة بالأوراق المالية وغيرها من الممارسات التي تنطوي على مخالفات تضر بسلامة التعاملات واستقرار الأسواق، مؤكدا على أهمية تعزيز الجهود الدولية الداعمة لوضع الأسس نحو أسواق تمويل مستدامة صحية وفعالة

كما شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع لجنة الرؤساء بالمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، وهي اللجنة التي تضم جميع رؤساء الهيئات الرقابية بالمنظمة.

وشارك في اجتماعات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) وهي واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها منظمة الأيوسكو للتركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وتضم 42 عضوا يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى حضور الاحتفال بذكرى توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات الصادرة عن IOSCO وذلك بصفته رئيسا للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC

تأتي هذه الاجتماعات استكمالا لسلسلة المشاركات واللقاءات التي يجريها رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الـ 48 للمنظمة الدولية والذي يعقد هذا العام تحت شعار "تصور الأفق المقبل: طريقة نحو مستقبل متصل بأسواق رأس المال" وتستضيفه هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) بمدينة بانكوك.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي واللقاءات التي تتم مع الشركاء من الجهات الرقابية حول العالم تستهدف تعزيز آليات التعاون وتطوير أطر الشراكة الدولية الداعمة لوضع الأسس نحو أسواق تمويل مستدامة صحية وفعالة، مضيفًا أن اجتماع الرؤساء قد ناقش عدة موضوعات رئيسية تتضمن جهود تعزيز الاستقرار المالي والتمويل المستدام والقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة وإدارة مخاطر السيولة والتمويل اللامركزي (DeFi).

واستكمالا للاجتماعات واللقاءات التي تجريها التي الهيئة العامة للرقابة المالية شارك الدكتور محمد فريد في اجتماعات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، والتي تسعى إلى تحديد الأولويات التي تهم أعضاء اللجنة ممثلي دول الإقليم، من خلال العمل باستمرار على تطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية بما يتفق وينسجم مع أفضل الممارسات العالمية بما يجعلها تواكب المستجدات والمعايير الدولية.

قال "فريد"، إن اجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط قد ناقش عدد من التقارير المقدمة حول تحديث وتطوير مجموعة عمل AMERC في أنشطة التكنولوجيا المالية، التمويل المستدام بالإضافة إلى آليات تطوير السوق والضوابط التنظيمية المحفزة لنمو الأسواق.