شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة وزارة السياحة بالمدينة المنورة تستقبل أول أفواج الحج السياحى البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة بالمدينة المنورة أول أفواج الحج السياحي البري الذي وصلوا إلى المدينة لأداء فريضة الحج، وقد تم استقبالهم والحفاوة بهم والاطمئنان على أحوالهم بمركز الترحيب بالمدينة.

ومن جانبها، أكدت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، بأنه تم دفع لجان الوزارة بجميع الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية بفترة كافية قبل وصول حجاج السياحة المصريين بهدف تهيئة الأجواء الملائمة وتذليل كافة العقبات تمهيداً لاستقبالهم والمتابعة المستمرة لهم والاطمئنان عليهم من خلال خط سير رحلة الحج البرى بدءاً من ميناء نوبيع البحري مروراً بكل من منافذ موانيء كل من العقبة الأردني وحالة عمار البري وصولاً بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

فقد شهد هذا العام عودة تنظيم رحلات الحج البرى بعد توقفه منذ عام 2019 بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد تم تخصيص 4 ألاف تأشيرة للحجاج البري بما يعادل 25% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري.



استقبال الحجاج



مركز استقبال الحجاج

وفى سياق متصل، تقوم اللجان الفرعية المنبثقة عن البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار بتكثيف المرور اليومى على كافة مقرات إقامة حجاج بيت الله الحرام بمكة والمدينة المنورة بالسعودية، حيث وجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بضرورة التواجد والمتابعة على مدار الساعة والمرور على كافة المقرات والاطمئنان على الحجاج، وكذا استقبال كافة الشكاوى وحالات التائهين بالمقرات الرسمية للبعثة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة التى توفرها وزارة السياحة والآثار فى كلا من مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تزايد وصول حجاج السياحة المصريين حيث وصل عدد حجاج السياحة الذين وصلوا للاراضى المقدسة مايزيد عن عشرة ألاف حاج حتى الآن.