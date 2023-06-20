شكرا لقرائتكم خبر عن القمزي- مصر ALQAMZI Developments تتعاقد مع DMC لتنفيذ أعمال بقيمة 500 مليون جنيه بـ"Seazen" الساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ياسر زيدان : مدة التنفيذ عام والاختيار وقع على DMC من بين 18 شركة لجودة مشروعاتها شريف سليمان : التعاقد مع مجموعة "القمزي – مصر" امتداداً لسلسلة نجاحات "DMC" بالتعاون مع الكيانات الكبري محمد دياب: التعاون سيقدم منتج مميز للسوق المصري نظراً لخبرات الطرفين وحرصهم على الجودة والمصداقية

تأكيداً على الجدية والالتزام بسرعة التنفيذ، وقعت شركة القمزي - مصر للاستثمار والتطوير العقاري ALQAMZI Developments ، عقد مقاولات بقيمة 500 مليون جنيه مع شركة دار المعمار للمقاولات "DMC" لتنفيذ أعمال ضمن المرحلة الأولي من مشروع "Seazen" بالساحل الشمالي.

وحضر توقيع العقود ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي- مصر، وشريف إسماعيل سليمان، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دار المعمار للمقاولات DMC والمهندس محمد دياب الرئيس التنفيذى لشركة "إنفرجن" لإدارة المشروعات، وقيادات الشركات ونخبة من الإعلاميين .

ووفقاً لاتفاقية التعاون بين الطرفين تتولى شركة "DMC " تنفيذ وحدات سكنية في مشروع" "Seazen بمساحات متنوعة ونماذج مختلفة بين الشاليهات والتوين والتاون هاوس والفيلات المستقلة .

من جانبه قال الأستاذ ياسر زيدان ،رئيس مجلس إدارة شركة القمزي- مصر، ان بالتعاقد مع شركة "DMC " تعلن القمزي عن بدء اعمال انشاءات المباني بالمرحلة الأولي من مشروع "Seazen" وذلك فى وقت زمني قياسي بعد أقل من 6 أشهر من الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع .

وأضاف أن الشركة أسندت أعمال التنفيذ بالمرحلة محل التعاقد لشركة DMC بعد أن تم تقييم العروض المقدمة من 18 شركة مقاولات كبرى بواسطة شركة "انفرجن" لإدارة المشروعات، وتم اختيار DMC لسابقة أعمالها المميزة والتى تعتمد على الجودة والدقة والالتزام بمواعيد التسليم.

وأشار إلى أن هناك شركات تقدمت بعروض أقل لتنفيذ المشروع ولكن حرص "القمزي" على الجودة رجح من كفة شركة دار المعمار " DMC" .

وأوضح أن مدة تنفيذ الأعمال محل التعاقد بمشروع " Seazen " عام، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال 5 سنوات .

ويقع مشروع "Seazen" على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالي بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، وباستثمارات تبلغ 14مليار جنيه، ويشتمل وحدات سكنية متنوعة من حيث المساحة لتضم وحدات كاملة التشطيب.

ويوفر مشروع " Seazen " أكثر من 4 آلاف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير المباشرة وهو مايعكس حرص شركة " القمزي - مصر " على تنمية مشروعات توظف الآلآف من الايادي العاملة المصرية .

ومن جانبه أعرب شريف إسماعيل سليمان، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دار المعمار للمقاولات DMC ، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة القمزي – مصر والتى تمتلك سابقة أعمال كبري ومميزة بالسوق الإماراتي واستطاعت دخول القطاع العقاري المصري بقوة واثبات تميزها وجديتها فى العاميين الاخيرين رغم التحديات التى يشهدها القطاع العقاري .

وأضاف أن التعاقد مع مجموعة "القمزي – مصر" امتداد لسلسلة نجاحات "DMC" بالتعاون مع الكيانات الكبري والجادة وتأكيداً على جودة منتجات الشركة .

من جانبه قال المهندس محمد دياب ، الرئيس التنفيذى لشركة " إنفرجن لإدارة المشروعات العقارية " ، أن التعاون بين شركتى" القمزي – مصر" و" DMC" من المتوقع ان يقدم منتجاً عقارياً مميزاً للسوق المصري بمواصفات وجودة تضاهي أفضل المنتجات العالمية نظراً للخبرات الكبري التى تمتلكها كلا من الشركتين وحرصهم الدائم على الجودة والمصداقية .

ومجموعة "القمزي" واحدة من الكيانات الإماراتية الكبري التي تأسست عام 1997 وتخصصت في قطاع المقاولات، ونفذت العديد من المشروعات بكافة أنحاء الإمارات، واتخذت خطوة التوسع بالخارج في عام 2010 واختارت السوق المصرية وقامت بتأسيس شركة " القمزي – مصر " بالشراكة بين رجل الأعمال الأماراتي عبدالله القمزي و رجل الأعمال المصري ياسر زيدان و أعلنت الشركة عن خطط توسعية كبري بالسوق المصرية في 2021 .

وتمتلك دار المعمار للمقاولات DMC خبرات تمتد لأكثر من 30 عامًا في السوق المصري قدمت خلالها اعمال مميزة في مختلف قطاعات الإنشاءات والمقاولات و قامت بتسليم أكثر من 300 مشروع لكبار المطورين العقاريين على المستوي الإقليمي والمحلي من خلال فريق يضم أكثر من 4000 من الخبراء .











