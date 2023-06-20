شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تنخفض 180 جنيها خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو في الأسواق حالياً على احاديث استمرار هبوط سعر الذهب في الصاغة ، عقب تراجعات لمستوى قرب مستويات شهر ابريل الماضي، ليسجل الجرام هبوط بحوالي 180 جنيها خلال أسبوع بالفترة من الثلاثاء الماضي 13 يونيو 2023 إلي تعاملات اليوم حيث هبط جرام الذهب من 2315 إلي 2135 جنيها

أسعار الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في مصر بالنسبة لعيار 24 يسجل 2440 جنيها أما عيار 21 يسجل 2135 جنيه وبلغ عيار 18 ما قيمته 1830 جنيها أما عن سعر الجنيه الذهب 17080 جنيها.

مع هبوط أسعار الذهب بشكل مستمر في الأسواق نرصد اهم أسباب انخفاض أسعار الذهب لأدني مستوى منذ أبريل الماضي، بعد أن أثيرت عدة تساؤلات حول الهبوط في الذهب رغم عدم حدوث تغيرات كبيرة في السعر العالمي للذهب وكذلك عدم وجود متغيرات واضحة في حجم البيع او الشراء في سوق الذهب ، وفي السياق التالي نرصد أهم خمسة أسباب ساهمت في انخفاض سعر الذهب لأقل مستوى منذ الأول من أبريل لعام 2023.

وساهم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية في هبوط الذهب وتراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية بحسب جولد بيليون كما تراجعت السيولة النقدية لدى المواطنين عقب انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% ومبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية ودخول 194 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة وانخفاض أسعار الذهب في السوق العالمي وتداولها حول المستوى 1930 دولار للأونصة وفقدان الثقة في أسواق الذهب بعد التراجعات الحادة وعزوف العديد من المهتمين بشراء الذهب عن الشراء خلال الفترة الحالية مع استمرار الهبوط.