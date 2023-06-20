شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب وراء هبوط الذهب لأقل مستوى منذ مطلع أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر
- انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية سبب رئيسي في هبوط الذهب.
- تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كون سعر الصرف أمن قومي وهو ما أدى إلى الاستقرار في الأسواق واستبعاد خفض قيمة الجنيه في أي وقت قريب.
-تراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية
- تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين عقب انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%.
- مبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية ودخول 194 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.
- انخفاض أسعار الذهب في السوق العالمية وتداولها حول المستوى 1930 دولار للأونصة.
-فقدان الثقة في أسواق الذهب بعد التراجعات الحادة التي سجلها الفترة الماضية
-عزوف العديد من المهتمين بشراء الذهب عن الشراء خلال الفترة الحالية مع استمرار الهبوط.
- انتظار العديد من المستثمرين أسعار الذهب لتحقيق المزيد من الهبوط قبل العودة إلى الشراء من جديد من أفضل نقطة.
- بيع بعض المواطنين مشترياتهم من الذهب خوفاً من استمرار الهبوط وتحقيق خسائر.
-اتجاه شريحة كبيرة لشراء الذهب عبر صندوق الاستثمار الجديد بدون امتلاك الذهب وهذا ساهم في الحد من ارتفاعات المعدن الأصفر وفق ما أوردته منصة جولد بيليون
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