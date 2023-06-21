شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" بنسبة 2.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وصعدت قطاعات مواد البناء، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 0.1%.

كما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، وهبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.3%، ونزل قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.178 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 991.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.5 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 10.29%، واستحوذت المؤسسات على 21.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 40.7 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 88.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11 مليون جنيه، 44 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 17921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3292 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 21708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 3627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 5495 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1331 نقطة.