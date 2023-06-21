شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20-6-2023.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبلتون المالية القابضة، والعبوات الطبية.





البورصة تخسر 3 مليارات جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.178 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 991.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.5 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 10.29%، واستحوذت المؤسسات على 21.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 40.7 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 88.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11 مليون جنيه، 44 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 17921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3292 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 21708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 3627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 5495 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1331 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.567 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 22.46%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 19.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 4.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.32%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة بسعر إغلاق 0.377 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.56%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.334 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.71%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 3.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20.60%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 874.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.69%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 38.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.

- حديد عز بسعر إغلاق 36.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.75%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 248.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%.