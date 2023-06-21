شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تعلن حصاد المشروعات المنتهيه ضمن "حياة كريمة "بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة على قدم وساق للانتهاء من مشروعات حياة كريمة وعن حصاد المشروعات المنتهية عام 21/2022 ضمن المرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة " في مُحافظة المنوفية حيث تم الانتهاء من إنشاء 6 وحدات اجتماعية، 19 عمارة سكنية، 5 مجمعات خدمات زراعية، 2 وحدة إسعاف، 15 وحدة صحية، 833 فصل دراسي، 86 مدرسة، 77 محطة مياه شرب، 20 مشروع صرف صحي، محطة معالجة، 39 برج شبكات محمول، توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ (26 قرية)، 9 نقاط شرطة، وحدة إطفاء، 18 مكتب بريد، 6 مجمعات خدمات حكومية، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بأطوال 71 كم، إنشاء 23 مركز شباب، تطوير ورصف 3 طرق رئيسية، 5 أسواق، 2 موقف سيارات، 6 كباري ري، 6 محطات سكة حديد، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي لـ (33 قرية).

وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 280 مشروعاً تنموياً في 5 قطاعات بمحافظة المنوفية بتكلفة استثمارية كلية 2.1 مليار جنيه.