شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطط القابضة الكيماوية لتطوير مصانع الأسمدة بـ 1.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي ، لاستمرار خطة هيكلة وتطوير الشركات التابعة ، وذلك تجنبا لتصفية أي شركة في حال تطبيق القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل القانون رقم 203 لسنة 1991 قانون قطاع الأعمال العام‬.. تعرف علي التفاصيل الخاصة بتطوير مصانع الأسمدة بتكلفة تصل لنحو 1.5 مليار دولار .

1- إنتاج أمونيا (تقليدية) بالسويس والهدف من المشروع : زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة النصر للأسمدة (السويس) الفرصة تعد شركة النصر للأسمدة من رواد انتاج الامونيا في السوق المصرى، وتزايد الطلب في مصر وافريقيا.

التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار

2- تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة (طلخا) لزيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة من 1200 طن يوم لتصبح 1320 طن/يوم.التكلفة التقديرية للمشروع 750 مليون دولار

3- تطوير خطوط انتاج اليوريا بمصانع شركة الدلتا للأسمدة (طلخا) الطاقة الإنتاجية : 2250 طن /يوم

التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار

4- تطوير مصانع كيما القديمة لإنتاج النترات بتكلفة تصل لنحو 300 مليون يورو .