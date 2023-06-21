شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجلت كافة الاعيرة المتداولة في السوق هبوط 90 جنيها هلال يومين علي خلفية تراجع كبير في الطلب على الذهب وزيادة المعروض من العائدين من الخارج ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2135 جنيها .

أسعار الذهب الآن في مصر

عيار 24 يسجل 2440 جنيها.

عيار 21 يسجل 2135 جنيه.

عيار 18 يسجل 1830 جنيها .

الجنيه الذهب 17080 جنيها

مع هبوط أسعار الذهب بشكل مستمر في الأسواق نرصد 10 أسباب رئيسية وراء انخفاض أسعار الذهب لأدني مستوى منذ أبريل الماضي، بعد أن أثيرت عدة تساؤلات حول الهبوط في الذهب رغم عدم حدوث تغيرات كبيرة في السعر العالمي للذهب وكذلك عدم وجود متغيرات واضحة في حجم البيع او الشراء في سوق الذهب ، وفي السياق التالي نرصد أهم خمسة أسباب ساهمت في انخفاض سعر الذهب لأقل مستوى منذ الأول من أبريل لعام 2023.

- انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية سبب رئيسي في هبوط الذهب.

- تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كون سعر الصرف أمن قومي وهو ما أدى إلى الاستقرار في الأسواق واستبعاد خفض قيمة الجنيه في أي وقت قريب.

-تراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية

- تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين عقب انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%.

- مبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية ودخول 194 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.

- انخفاض أسعار الذهب في السوق العالمي وتداولها حول المستوى 1930 دولار للأونصة.

-فقدان الثقة في أسواق الذهب بعد التراجعات الحادة التي سجلها الفترة الماضية

-عزوف العديد من المهتمين بشراء الذهب عن الشراء خلال الفترة الحالية مع استمرار الهبوط.

- انتظار العديد من المستثمرين أسعار الذهب لتحقيق المزيد من الهبوط قبل العودة إلى الشراء من جديد من أفضل نقطة.

- بيع بعض المواطنين مشترياتهم من الذهب خوفاً من استمرار الهبوط وتحقيق خسائر.

-اتجاه شريحة كبيرة لشراء الذهب عبر صندوق الاستثمار الجديد بدون امتلاك الذهب وهذا ساهم في الحد من ارتفاعات المعدن الأصفر وفق ما أوردته منصة جولد بيليون