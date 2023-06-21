شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم يسجل 17200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالسوق المصري والذي يبلغ 17200جنيه بدون إضافة مصنعية ورسوم ويعتبر الجنيه الذهب هو الأكثر تداولا بين الاشكال الاستثمارية المختلفة للذهب في مصر.

وفيما يتعلق بسعر الذهب فقد سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2150 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2457 جنيها. عيار 21 يسجل 2150 جنيها. عيار 18 يسجل 1843 جنيها. الجنيه الذهب 17200 جنيه.

ومع حدوث طلب مرتفع على الذهب مؤخراً وتحرك الأسعار لمستويات قياسية، لجأت الشركات إلى إنتاج أوزان من السبائك والأطقم الذهب تكون في متناول المواطن، حيث طرحت بعض الشركات – نتحفظ على ذكر اسمها – سبائك أوزان تبدأ من جرام ثم 2.5 جرام، كما ظهرت إحدى الشركات لتعلن عن طرح سبيكة ذهب وزن ربع جرام لكن الموضوع لم يككل بالنجاح.

وترتفع أوزان السبائك الذهب والتي تبدأ بالترتيب من 1 جرام وصولاً إلى 1000 جرام، وتتراوح المصنعية بين 25 إلى 75 جنيها في كل جرام، وتختلف مصنعية السبائك من شركة إلى أخرى وهناك قاعدة شهيرة بشأن مصنعية السبائك، وهي كلما حدث ارتفاع في وزن السبيكة فإن المصنعية تنخفض والعكس صحيح.

وفيما يتعلق بحركة الأسعار، سيطر التراجع على أسعار الذهب محلياً خلال هذا الأسبوع، ولكن التحركات اتسمت بالهدوء والانخفاض التدريجي للأسعار، وذلك في ظل تذبذب حركة الذهب عالمياً بالإضافة إلى استقرار في الأوضاع المحلية ساعدت على تراجع الطلب على الذهب وبالتالي انعكس على ضعف الأسعار.