شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتييسير عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال أولى الجولات التفقدية له بمراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة : - الجولة تأتي في إطار توجيهات وزير المالية بضرورة متابعة سيرالعمل ميدانيا بكافة المراكز و المناطق والمأموريات التنفيذية - النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة - " بابي مفتوح أمام الجميع " وأتعهد بالعمل الدائم على تذليل كافة العقبات التى تواجه العاملين

قام الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأولى الجولات التفقدية له بالمصلحة من خلال تفقده مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، وذلك لمتابعة سير العمل وبث رسائل الطمأنينة لديهم، وتأتي هذه الجولة في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة متابعة سيرالعمل ميدانيا بكافة المراكز والمناطق والمأموريات التنفيذية ، قائلًا إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة ،وكذلك تحقيق التواصل الفعال مع العاملين، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للممولين، موضحاً أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يقومون بعمل دؤوب وجهد كبير لتحقيق الحصيلة المستهدفة .

وطالب الدكتور فايز الضباعني العاملين بالمراكز الضريبية الثلاثة بتقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتييسير عليهم في تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب المصرية، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد تطبيق العديد من مشروعات التطوير والميكنة، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتدادًا طبيعيًا لمنظومة الفاتورة ، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو جعل المصلحة من أكثر المؤسسات المصرية تحديثًا من ناحية الرقمنة والتطويروالوصول بها إلى مصاف المصالح الإيرادية المتقدمة عالميًا .

وتعهد رئيس مصلحة الضرائب المصرية للعاملين بالعمل الدائم على تذليل كافة العقبات التى تواجههم، وتحقيق الرضا الوظيفى لهم والاستماع لجميع الافكار البناءه التي يقدمونها والتي تساهم النهوض بمصلحة الضرائب، قائلًا " بابي مفتوح أمام الجميع " .

ومن الجدير بالذكر أنه رافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أثناء الجولة من قيادات المصلحة كل من الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، ورشاعبدالعال نائب رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية ،ومحمد ماهر شحاته مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، والدكتور أشرف الزيات رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين، وممدوح شاهين رئيس المركز الضريبي لكبارممولي المهن الحرة ،ومها على عبدالخالق رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ومدير عام الموقع الإلكترونى.