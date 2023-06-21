شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصاب الذهب المزيد من الهبوط ليوسع خسائره تحت المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 والذي كان يعد القاع السعري للفترة الحالية، والآن تستمر عمليات البيع على الذهب قبل إجازة عيد الأضحى بعد أن تغير المشهد مؤخراً بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص سعر الصرف.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2457 جنيها. عيار 21 يسجل 2150 جنيها. عيار 18 يسجل 1843 جنيها . الجنيه الذهب 17200 جنيه.

استمرار هبوط الذهب استمرار هبوط الذهب

الضغط السلبي مستمر على أسعار الذهب محلياً في ظل استمرار عدد من العوامل التي تعمل على ذلك وعلى رأسها تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد تصريحات الرئيس المصري خلال الأسبوع الماضي أن سعر الصرف أمن قومي لمصر، وهو ما أدى إلى تراجع أية توقعات تشير إلى خفض قريب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً.

ومن جهة أخرى نجد أن الطلب قد تراجع على الذهب في الأسواق خلال هذه الفترة مع تراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق مع انتهاء فائض السيولة الناتج عن استحقاق شهادات الـ 18%، وهو ما يتزامن مع مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية مما عمل على زيادة المعروض في الأسواق بواقع 194 كليو جرام ذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.

أيضاً تشهد أسعار الذهب المحلي تراجع خلال الفترة الحالية بسبب استمرار البنك الفيدرالي في التشديد في السياسة النقدية وتوقعه برفع الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام، ليتأثر سعر الذهب المحلي بذلك في ظل عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي بشكل كبير.

كل هذه العوامل ضغطت على أسعار الذهب المحلي ودفعته إلى الاستمرار في الهبوط ولم يستطيع المستوى 2200 جنيه للجرام أن يوقف هذا الهبوط ليهبط بمقدار 50 جنيها تحت هذا المستوى في يومين تقريباً.