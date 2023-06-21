شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل العمل بالبنوك من الثلاثاء للاثنين بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتي يوم الاثنين 3 يوليو 2023.

وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.