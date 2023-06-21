شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ : شاركنا فى الحوار الوطني بجلسة سياسات توطين وتعميق الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شاركت المبادرة الرئاسية " ابدأ " أمس فى الحوار الوطني بالجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بعنوان سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن لجنة السياسات الصناعية.

وتحدث ممثلوا مبادرة " ابدأ " عن تعريف المبادرة ومحاورها الرئيسية وعن أهم السياسات المقترحة لمصر من ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمشروعات الكبرى، وتوطين الصناعات الحديثة وتعميق المكون المحلى واستغلال المواد الخام.

كما تحدث ممثلوا المبادرة الرئاسية " ابدأ " عن تبني سياسات صناعية تستهدف في جزء منها تصنيع مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة محليا والذى يتطلب تشجيع دخول الشركاء الأجانب في هذه المشروعات وتسهيل كافة إجراءات ذلك وتسهيل الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات. كما يتطلب استحداث نظام يضمن للمصنعين تصنيف واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تحت نفس البند الجمركي لمدة سنتين أو ٣ سنوات قادمة، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الاختبار والمطابقة، واستغلال الاتفاقيات التجارية والتكامل وليس التنافس بين أطرافها بما يفيد جميع الأطراف. ومثال على ذلك الدول التي لديها مواد خام تضيف عليها عمليات تصنيعية، والدول التي لديها عمالة رخيصة وماهرة ومدربة تقوم بتصنيع مستلزمات الإنتاج، مع إمكانية تجميع السلع النهائية في دول الاستهلاك.



