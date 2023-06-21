شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: 224 ألف مستثمر مسجل جديد ليصل الإجمالى إلى 740 ألف والان مع تفاصيل الخبر
أوضح "الدكانى"، خلال مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، أن أعداد المستثمرين المكودين الجدد وزعوا ما بين 224.2 ألف مستثمر من المصريين، وألف مستثمر عربى، و1.2 ألف مستثمر أجنبى، كما وزعوا ما بين 224.9 ألف مستثمر من الأفراد، و1.5 ألف من المؤسسات.
أشار إلى أن البورصة المصرية عملت على زيادة مكون الاستثمار المؤسسي المحلي وزيادة السيولة في سوق الأسهم المصرية، مما أدى إلى ارتفاع استثماراتها من 4.4 مليار جنيه في 22 يناير إلى 23.5 مليار جنيه في 23 يونيو الجاري، مضيفًا أن البورصة تتواصل مع العديد من المؤسسات الحكومية ذات نسب السيولة المرتفعة لإعادة توزيع أصولها تجاه الأوراق المالية المدرجة في البورصة بخلاف أذون وسندات الخزانة التي تمثل حاليًا 75% من إجمالي الأصول المملوكة لها، وتضم هذه المؤسسات شركة مصر القابضة للتأمين، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الأوقاف المصرية، والبريد المصرى.
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