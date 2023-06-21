شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: 224 ألف مستثمر مسجل جديد ليصل الإجمالى إلى 740 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، إن أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة بلغت 224 ألف مستثمر خلال النصف الأول من عام 2023 ليصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألف حتى يوم 20 يونيو الجاري، ووزع عدد المستثمرين ما بين الأفراد بنسبة 98%، و2% للمؤسسات، ومن حيث الجنسية استحوذ المصريين على نسبة 98%، وانقسمت النسبة المتبقية بالتساوي بين العرب والأجانب.

أوضح "الدكانى"، خلال مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، أن أعداد المستثمرين المكودين الجدد وزعوا ما بين 224.2 ألف مستثمر من المصريين، وألف مستثمر عربى، و1.2 ألف مستثمر أجنبى، كما وزعوا ما بين 224.9 ألف مستثمر من الأفراد، و1.5 ألف من المؤسسات.

أشار إلى أن البورصة المصرية عملت على زيادة مكون الاستثمار المؤسسي المحلي وزيادة السيولة في سوق الأسهم المصرية، مما أدى إلى ارتفاع استثماراتها من 4.4 مليار جنيه في 22 يناير إلى 23.5 مليار جنيه في 23 يونيو الجاري، مضيفًا أن البورصة تتواصل مع العديد من المؤسسات الحكومية ذات نسب السيولة المرتفعة لإعادة توزيع أصولها تجاه الأوراق المالية المدرجة في البورصة بخلاف أذون وسندات الخزانة التي تمثل حاليًا 75% من إجمالي الأصول المملوكة لها، وتضم هذه المؤسسات شركة مصر القابضة للتأمين، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الأوقاف المصرية، والبريد المصرى.