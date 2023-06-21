شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع فى أسعار الذهب بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سعر الذهب وكذلك البورصة العالمية والبورصة المحلية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

أصاب الذهب المزيد من الهبوط ليوسع خسائره تحت المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 والذي كان يعد القاع السعري للفترة الحالية، والآن تستمر عمليات البيع على الذهب قبل إجازة عيد الأضحى بعد أن تغير المشهد مؤخراً بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص سعر الصرف.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2457 جنيها. عيار 21 يسجل 2150 جنيها. عيار 18 يسجل 1843 جنيها . الجنيه الذهب 17200 جنيه.





الضغط السلبي مستمر على أسعار الذهب محلياً في ظل استمرار عدد من العوامل التي تعمل على ذلك وعلى رأسها تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد تصريحات الرئيس المصري خلال الأسبوع الماضي أن سعر الصرف أمن قومي لمصر، وهو ما أدى إلى تراجع أية توقعات تشير إلى خفض قريب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.2% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 17706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21419 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 7412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة.

تعطيل العمل بالبنوك من الثلاثاء للاثنين بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتي يوم الاثنين 3 يوليو 2023.

وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

قال رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، إن أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة بلغت 224 ألف مستثمر خلال النصف الأول من عام 2023 ليصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألف حتى يوم 20 يونيو الجاري، ووزع عدد المستثمرين ما بين الأفراد بنسبة 98%، و2% للمؤسسات، ومن حيث الجنسية استحوذ المصريين على نسبة 98%، وانقسمت النسبة المتبقية بالتساوي بين العرب والأجانب.

224 ألف مستثمر مسجل جديد ليصل الإجمالى إلى 740 ألف

أوضح "الدكانى"، خلال مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، أن أعداد المستثمرين المكودين الجدد وزعوا ما بين 224.2 ألف مستثمر من المصريين، وألف مستثمر عربى، و1.2 ألف مستثمر أجنبى، كما وزعوا ما بين 224.9 ألف مستثمر من الأفراد، و1.5 ألف من المؤسسات.

أشار إلى أن البورصة المصرية عملت على زيادة مكون الاستثمار المؤسسي المحلي وزيادة السيولة في سوق الأسهم المصرية، مما أدى إلى ارتفاع استثماراتها من 4.4 مليار جنيه في 22 يناير إلى 23.5 مليار جنيه في 23 يونيو الجاري، مضيفًا أن البورصة تتواصل مع العديد من المؤسسات الحكومية ذات نسب السيولة المرتفعة لإعادة توزيع أصولها تجاه الأوراق المالية المدرجة في البورصة بخلاف أذون وسندات الخزانة التي تمثل حاليًا 75% من إجمالي الأصول المملوكة لها، وتضم هذه المؤسسات شركة مصر القابضة للتأمين، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الأوقاف المصرية، والبريد المصرى.