شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 21 شركة 5 آلاف جنيه لعدم الإعلان عن القوائم المالية للربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وضمت قائمة الشركات المغرمة وهم: جولدن بيراميدز بلازا، ورواد السياحة-رواد، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وشركة مستشفى كليوباترا، وجينيال تورز، وسبيد ميديكال، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، والمجموعة المصرية العقارية، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والقلعة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وحديد عز، وآسيك للتعدين-اسكوم، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وتنمية للاستثمار العقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وأكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.
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