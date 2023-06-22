شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: عائدات قناة السويس ارتفعت بنسبة تجاوزت 20% والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى تأثر بالتداعيات العالمية بداية من كوفيد-19 وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى لديه كل الأساسيات التى تجعله قادر على تخطى تلك الفترة الاستثنائية، مشيرا إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يعتمد على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص، ودفع كفاءة سوق العمل فى مجال التعليم الفنى، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات، لافتا إلى أن هناك تحسن فى عدد من القطاعات، منها عائدات قناة السويس التى زادت بأكثر من 20%، وتحسن صادراتنا من الغاز، وكذلك تحسن قطاع السياحة.
وتابع التقرير أن هناك أيضا خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال تخارج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدا أننا نسير فى خطة الإصلاح الهيكلى بخطى ثابتة، مع العمل على تقليل الإنفاق الاستثمارى وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة من أجل تقليل عبء الانفاق والتضخم على المواطن.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز