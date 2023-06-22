شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 17200 جنيها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية، ويسجل سعر الجنيه الذهب في مصر بتعاملات الخميس 17200 جنيها بدون إضافة مصنعية، ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار21 ويتم إضافة مصنعية حوالي 50 جنيها على كل جرام.

وانتهت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من مقترح سيجرى تقديمه للجهات المختصة بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل إفساح الطريق أمام صناعة المشغولات الذهبية.

وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن صناعة المشغولات الذهبية تعانى بقوة فى الفترة الحالية بسب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع فى سداد الالتزامات عليها.

وأكد ممدوح عبد الله فى تصريحات سابقة، على ضرورة التدخل لإنقاذ صناعة المشغولات، حيث أنه يوجد تراجع كبير فى حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنحو 70 إلى 80% خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الطلب لصالح السبائك والجنيهات، الأمر الذى يستدعى فرض رسوم على السبائك بكافة أوزانها وحتى 100 جرام.