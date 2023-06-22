ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة بمنظومة الإيصال الإلكتروني

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- ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) بمنظومة الإيصال الإلكتروني يوم الثلاثاء من كل اسبوع خلال الفترة من 20 يونيو2023 حتى 11 يوليو 2023 القاهرة - سامية سيد - الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية:- ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) بمنظومة الإيصال الإلكتروني يوم الثلاثاء من كل اسبوع خلال الفترة من 20 يونيو2023 حتى 11 يوليو 2023 - ورش العمل للاجابه على استفسارات الممولين وشرح كيفية التكامل الفني بين منظومة الممول ومنظومة الايصال الالكتروني - المصلحة حريصة على تقديم كل الدعم للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني لتسهيل إنضمامهم للمنظومة

أعلن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) بمنظومة الإيصال الإلكتروني يوم الثلاثاء من كل اسبوع خلال الفترة من 20 يونيو2023 حتى 11 يوليو 2023 ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للإجابة علي استفسارات الممولين وشرح كيفية التكامل الفني بين منظومة الممول ومنظومة الايصال الالكتروني ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) اعتبارًا من 15 يوليو 2023 .

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني لتسهيل إنضمامهم للمنظومة.

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين والمكلفين الصادر لهم قرارات إلزام المرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) لمنظومة الإيصال الإلكتروني بضرورة حضور هذه الورش الفنية ، وبالأخص الفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات(فريق الـIT ) بمؤسسات هؤلاء الممولين لهذه الورش ، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش ، مشيرًا إلى أن الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين هو

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وقال إنه للاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل

[email protected]

كما يمكن الإطلاع على أدلة التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services