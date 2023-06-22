شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسلم رئاسة عمومية «أفريكسيم بنك» إلى دولة غانا والان مع تفاصيل الخبر
دعم المسار الإفريقي في تحقيق التنمية المستدامة
تعزيز قدرات الاقتصادات الأفريقية من أجل تعامل أكثر مرونة مع الصدمات الاقتصادية الخارجية
ندرك الأهمية المحورية لتنسيق الرؤي الأفريقية.. والتكامل الاقتصادي
أضاف - خلال مشاركته فى اجتماعات البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» - أننا ندرك فى مصر الأهمية المحورية لتنسيق الرؤى الأفريقية، وصولًا إلى مسار متسق مع أهدافنا وأولوياتنا التنموية، يرتكز على دور أكبر المؤسسات المالية الأفريقية فى مساندة الاقتصادات وتعزيز قدرتها على تمويل التنمية خاصة الاستثمار طويل الأجل فى البنية التحتية.
أشار إلى أننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الأفريقية على المستوى الثنائى ومتعدد الأطراف؛ على نحو يسهم فى تحقيق الاندماج القارى، وإرساء دعائم التكامل الاقتصادى، بما يجعل لدينا سلاسل إمداد وتمويل أفريقية وسوق للسلع والخدمات تحمى اقتصاداتنا من المخاطر المحتملة للتقلبات العالمية التى تؤثر بشكل سلبى على سلاسل الإمداد العالمية، وتؤدى إلى الحد من قدرات البلدان النامية والأفريقية فى تمويل احتياجاتها التنموية والأساسية حيث ينتج عن اختلال ميزان العرض والطلب عالميًا ارتفاع الأسعار الغذاء والوقود، فى الوقت الذى يصبح فيه الوصول لأسواق التمويل الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة.
أوضح أننا فى مصر نعمل على تفعيل مبادرة إنشاء تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، بما يخلق حيزًا ماليًا للبلدان النامية، يساعدها على التوسع فى الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعزيز جهود التحول الأخضر.
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