شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.94% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 17712.93 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3516.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5219.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 21459.43 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.13% ليغلق عند مستوى 5377.94 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 715.3 مليار جنيه إلى 715.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.4 مليار جنيه إلى 220.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 936.7 مليار جنيه إلى 935.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 3%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.736 مليار ورقة منفذة على 399 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.170 مليار ورقة منفذة على 402 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 53.5% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.50%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6 مليارات جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 750.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 147.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3 مليارات جنيه، بحجم تداول 2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 129.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 9 مليارات جنيه بحجم تداول 2.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 277 ألف عملية.