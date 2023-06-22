شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "السياحة" بنسبة 2.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.4%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.8%، وقفز قطاعا التجارة والموزعون، والموارد الأساسية بنسبة 0.5%، وزاد قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء بنسبة 0.3%.

كما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 0.2%، 0.1%، 0.1%، على التوالي، فيما تراجعت 5 قطاعات وهي خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، 0.9%، 0.8%، 0.3%، 0.01%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات 1.8 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 940.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.12%، والعرب على 6.58%، واستحوذت المؤسسات على 23.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 67.2 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 61.2 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 21459 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7417 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 5377 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة.