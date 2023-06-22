شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. طارق الملا: أباتشى الأمريكية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لصناعة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 22-6-2023 عدد من الأخبار الهامة المحلية والعالمية، أبرزها طارق الملا: أباتشى الأمريكية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لصناعة البترول والغاز، و وزيرة التخطيط: الدولة تولى اهتماما متزايدا بعملية التوطين المحلى..





طارق الملا: أباتشى الأمريكية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لصناعة البترول والغاز

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع بين هيئة البترول واباتشى الامريكية على اللائحة التنظيمية لإدارة عمل شركة خالدة للبترول المشتركة بين الجانبين، وذلك بعد عملية الدمج التي تمت بين شركتى خالدة وقارون للبترول ككيان جديد تحت مظلة خالدة، والتي جاءت انطلاقاً من مشروع تطوير وتحديث القطاع لتأسيس كيان جديد قادر على تحقيق نتائج وأداء اعلى كفاءة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز .

رئيس اللجنة الفنية لمؤشر تنافسية المحافظات المصرية تستعرض أهداف إعداد المؤشر

استعرضت الدكتورة منى الجرف، رئيس اللجنة الفنية لمؤشر تنافسية المحافظات المصرية، أهداف إعداد المؤشر وأهميته، وذلك خلال مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، الذي افتتحته اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمحافظون، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) -عبر الفيديو كونفرانس-، وجوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.

وزيرة التخطيط: الدولة تولى اهتماما متزايدا بعملية التوطين المحلى

افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، وذلك بحضور اللواء / هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمحافظون، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، و/رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) -عبر الفيديو كونفرانس-، و جوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.

المالية: الجمارك لن تتعامل مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الإلكترونية من أول يوليو

أكدت د.منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، لن تتعامل مصلحة الجمارك مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، داعيةً مجتمع الأعمال للتسجيل فى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية؛ استكمالًا لما حققناه معًا من نجاحات في التحول الرقمي؛ تبسيطًا للإجراءات، وتحقيقًا للعدالة الضريبية والجمركية، وتقليصًا لزمن الإفراج الجمركي، علي نحو يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك؛ من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

محيى الدين: العالم بحاجة لنظام مالى جديد يعزز الاستثمارات ويخفف أعباء الدين

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن العالم في حاجة إلى نظام مالي جديد يعتمد بصورة أكبر على الاستثمارات ويقلل الاعتماد على الدين في تمويل العمل التنموي والمناخي خاصةً في الدول النامية.

74.8 % زيادة بقيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022

أصــــدر الجهـــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء اليـــوم الخميس " النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022 ".

رئيس التنمية الصناعية يناقش سياسات توطين وتعميق الصناعة

شارك المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أول أمس في جلسة السياسات الصناعية والاستثمار الخاص في المحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة".

وزير قطاع الأعمال العام: تعاون مع الجامعة الأمريكية للتدريب المتبادل للطلاب والعاملين

في إطار خطة إعادة الهيكلة وتطوير الأداء وتحديث الصناعة وتدريب العاملين وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جهاز الشيخ زايد يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات بناء بمنطقة "بيت الوطن" بالمدينة

شن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء بمنطقة بيت الوطن بالمدينة بهدف منع مخالفات البناء بالمنطقة.

وزير الإسكان يُتابع مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة، وهى أحد المجتمعات العمرانية التي تنفذها وزارة الإسكان بالصعيد على مساحة حوالي 29485 فدانا، مشدداً على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حالياً بالمدينة، ولا سيما مشروعات المرافق والخدمات.

مصر تسلم رئاسة عمومية «أفريكسيم بنك» إلى دولة غانا

قام الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بتسليم رئاسة الجمعية العمومية للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» لدولة غانا الشقيقة، وذلك نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذى توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد.