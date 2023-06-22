شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 22-6-2023.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

رأس المال يستقر عند 1.164 تريليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات 1.8 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 940.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.12%، والعرب على 6.58%، واستحوذت المؤسسات على 23.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 67.2 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 61.2 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 21459 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7417 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 5377 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 27.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 67.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.81%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.251 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.26%.

- القلعة للاستثمارات المالية بنسبة بسعر إغلاق 2.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.19%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 32.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.347 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.38%.

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3 بسعر إغلاق 0.364 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.12%.

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.76%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 11.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.33%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 4.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.