شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" و"البنك التجاري" و"إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 295.058 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 199.309 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 128.827 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كل من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.384 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.274 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.663 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات 1.8 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 940.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.12%، والعرب على 6.58%، واستحوذت المؤسسات على 23.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 67.2 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 61.2 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 21459 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7417 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 5377 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة.