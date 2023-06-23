شكرا لقرائتكم خبر عن 4.4 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، المزيد من التطور خلال السنوات الماضية، فقد بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر 5.5 مليار يورو في كافة القطاعات، وبلغ حجم التبادل التجارى 4.4 مليار يورو.

وبلغت حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا 2.16 مليار يورو في عام 2022 ، و2.28 مليار يورو إجمالى قيمة الصادرات الفرنسية إلى مصر.

وتمول الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع بقيمة 3.8 مليار يورو بين 2021 و 2025، و1.25 مليار يورو قيمة استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية للتعاون مع مصر حتى 2025، و150 مليون يورو منح وقروض حصلت عليها مصر من فرنسا لتسريع أهداف التنمية المستدامة.