شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر أغسطس 77.12دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 72.53 دولار للبرميل تسليم شهر أغسطس، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 75.23 دولار للبرميل لشهر يونيو 2023. وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.339 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 3.889 دولار للجالون.



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